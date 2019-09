Islamist wollte Richter und Staatsanwälte ermorden

Bei Gericht ausgeflippt

Anlass für die Verhandlung vom Mittwoch war, dass der 26-jährige palästinensische Asylwerber im Sommer 2017 bei Gericht regelrecht ausflippte. Er bespuckte die Anwesenden, warf einen Schuh in Richtung des Staatsanwalts und versuchte, einem Polizisten seine Dienstwaffe zu entreißen. Nach dem Vorfall erklärte er in einem Brief an seine Verwandten, dass er „die Hure und ihre Zuhälter“ (gemeint waren die Vorsitzende Richterin und die Beisitzer) töten wollte.