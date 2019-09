Verletzungsserie: Skandal um Reals Trainings-Video

„Ich schwöre, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gesehen. Wie kann das bei Real Madrid passieren? Unglaublich“, schrieb einen Fan unter das Video. „Wenn jemand so im Fitnessstudio trainiert, wird er von dort gefeuert“, kommentierte ein anderer. Hier ist das Video - ob das der Grund für die Verletzungsserie ist, bleibt jedoch fraglich.