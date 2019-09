Wiener auf Hochzeitsreise in Spanien abkassiert

Eine unliebsame Überraschung musste ein Paar aus Wien bei seiner Hochzeitsreise in Spanien erleben. Auf der Fahrt mit dem Chauffeur vom Hotel zur Fähre gerieten die beiden in eine Polizeikontrolle. Weil die Ehefrau am Rücksitz des Autos nicht angeschnallt war, verhängte die Guardia Civil sofort ein saftiges Bußgeld!