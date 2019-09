Die Investitionen sichern Zukunft des Landes ab

„Krone“: Bewährt hat sich die Standort-Corona, bei der Betriebe für ihr vor allem durch Investitionen geschaffenes Vertrauen in Oberösterreich ausgezeichnet werden. Was wird hier noch bewertet?

Axel Greiner: Die Unternehmen übernehmen durch ihre umfangreichen Investitionen große Verantwortung gegenüber den Menschen in unserem Land. Diese Investitionen sind die Basis für die Schaffung und Absicherung von Arbeitsplätzen und für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Deshalb gelten für die Vergabe der Standort-Corona in erster Linie die Investitionen und die damit geschaffenen Arbeitsplätze als Kriterien.