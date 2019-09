Sieben Gallebären aus Gefangenschaft gerettet

Das „Vier Pfoten“-Team im Bärenwald Ninh Binh wird den ehemaligen Gallebären nun die Pflege und medizinische Versorgung zukommen lassen, die sie brauchen, um sich langfristig zu erholen. Hunderte Bären leiden weiterhin in grausamer Haltung Obwohl auf der Bärenfarm in der Provinz Binh Duong insgesamt 18 Kragenbären leben, konnte die Organisation vorerst nur sechs Tiere retten. Die verbliebenen Bären werden legal auf der Farm gehalten und können ohne Zustimmung der Halter nicht gerettet werden. In einer ähnlich misslichen Lage befinden sich derzeit über 400 weitere Bären in Vietnam. Gemeinsam mit lokalen Kooperationspartnern arbeitet „Vier Pfoten“ daran, so viele Gallebären wie möglich von ihrem traurigen Schicksal zu befreien.