Bestes Helles im Land gibt’s am Südbahnhofmarkt

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Angelehnt an die Anfangsverse von Goethes Vierzeiler „Erinnerung“, dürfen heimische Biergenießer diesen Satz ab sofort für bare Münze nehmen. Denn die Linzer Marktbrauerei triumphierte bei der Austrian Beer Challenge mit ihrem Hellen Marktbier.