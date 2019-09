Nach Frontal-Crash zwei Opfer im Spital

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen Abend. Eine ungarische Lenkerin war, von Großpetersdorf kommend, auf der Fahrt in ihre Heimat. An einer risikoreichen Kreuzung der Umfahrung bei Dürnbach geschah das Unglück. Ein Pensionist bog abrupt mit dem Wagen auf die B 63 ab. Mit voller Wucht krachte der Pkw der Frau in die Fahrertür des Rentnerautos. Der über 80-Jährige am Steuer wurde eingeklemmt. Mithilfe einer Bergeschere konnten ihn Feuerwehrleute schließlich aus dem Wrack befreien. Der Schwerverletzte und die Ungarin mussten ins Spital eingeliefert werden.