136-Kilo-Einbruchsbeute in Kinderwagen versteckt

Eine Frau hat bei einem Einbruch in Bakersfield im wahrsten Sinne schwere Beute gemacht. 6000 US-Dollar (rund 5440 Euro) hatte die 29-jährige Kalifornierin erbeutet, allerdings alles in Vierteldollarmünzen. Darum wog das Diebesgut auch stattliche 136 Kilo. Ein Gefährt musste her, ein Kinderwagen schien der Frau für den Transport geeignet zu sein. Doch die vielen Münzen im „Fluchtwagen“ waren verräterisch ...