„Verbrechen am Fußball“? Nun spricht Schiri Spurny

Dazu nahm Spurny Stellung. „Es ist so, dass der Spieler Malic beim Abspiel grundsätzlich im Abseits steht und dann auch noch in den Zweikampf mit dem Tormann gerät. Das haben wir am Spielfeld nicht wahrgenommen. Es war alles sehr schwer zu sehen“, sagte der Schiedsrichter gegenüber Sky und gab zu: „Im Endeffekt war es eine falsche Entscheidung und ein strafbares Abseits. Es tut mir leid!“