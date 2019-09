Mann feuert von Balkon auf Polizeiauto - verhaftet

Cobra-Einsatz am Donnerstag im südoststeirischen Gnas: Ein Mann hatte gegen 18 Uhr vom Balkon seines Hauses auf ein Polizeiauto geschossen und dieses auch getroffen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften versuchte den mutmaßlichen Schützen - es handelt sich um einen 50-Jährigen - zur Aufgabe bewegen, was nach etwas mehr als zwei Stunden auch gelang. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.