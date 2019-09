Heftiger Gegenwind für Windparks in Kärnten

Autobahnen auf den Berg

In Kärnten gibt es derzeit nur am Plöckenpass Windräder, österreichweit stehen etwa 1300. „Man darf nicht vergessen, dass durch diese Anlagen bereits Tausende Vögel jährlich getötet werden. Für den Bau weiterer Windräder müssten zudem autobahngroße Wege bis in die Gipfelregionen geschlagen werden. Dieser Einschnitt würde die Landschaft zusätzlich verändern und die Natur zerstören“, so die Kritiker. Deren zentrale Forderungen sind verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfungen für alle geplanten Windräder, der Ausbau von Photovoltaik und die Umsetzung des Kärntner Energiemasterplans.