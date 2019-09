Betrügerin muss jetzt hinter Gitter

Sie könne das Geld gewinnbringend veranlagen - mit dieser Masche überredete die Frau etliche Bekannte, ihr teils hohe Beträge anzuvertrauen. In Summe ergaunerte sie sich so an die 230.000 Euro. Doch anstatt hoher Rendite gab’s für die „Investoren“ schließlich ein böses Erwachen - ihr Geld war weg, denn die Beschuldigte hatte damit ältere Schulden bezahlt.