Buhlen um die Stimmen besorgter Wirte

Wenn VP-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka beim „Bärenwirt“ in Petzenkirchen Station macht, hat er nicht allzu viel Kritik zu befürchten. Denn Erich Mayrhofer, Chef des haubengekrönten Landgasthofes, ist erklärter Parteifreund. Doch auch er spricht an, wo die Gastronomie der Schuh drückt: „Steuern, Auflagen, Personalmangel - die Herausforderungen in der Branche werden immer größer.“ Für Sobotka steht fest: „Gasthäuser sind Zentren des Zusammenlebens. Und wenn der letzte Wirt in einem Ort zusperrt, fehlt ein Vernetzungspunkt für die Menschen.“ Um eben das zu verhindern, brauche es „Politiker mit Handschlagqualität“, betont Mayrhofer. Und ein solcher sei - eh klar - Wolfgang Sobotka.