Überfall auf offener Straße: Bande wollte Handy

Zu dem brutalen Überfall kam es gegen 23.45 Uhr in der Fürstenberggasse in der Nähe des Bahnhofs. Drei junge Männer näherten sich im Schutz der Dunkelheit dem Burschen, schlugen mit Fäusten auf dessen Kopf und Oberkörper ein. „Dann forderten die Unbekannten in akzentfreiem Deutsch das Handy des Opfers“, betont ein Ermittler. Schließlich dürfte die Bande jedoch gestört wurden sein, die Angreifer ließen von dem 18-Jährigen ab und gaben Fersengeld. Der Überfallene schleppte sich nach Hause, erstattete erst am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.