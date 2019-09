Wassertaxis „schweben“ in Paris über die Seine

Im Kampf gegen verstopfte Straßen testet Paris „schwebende“ Wassertaxis. Die sogenannten Sea Bubbles seien noch bis Ende der Woche auf der Seine unterwegs, teilte die Präfektur am Mittwoch mit. Ab dem kommenden Frühjahr könnten die Wasserflitzer in der französischen Metropole einsatzbereit sein, auch andere Städte bekundeten bereits ihr Interesse an dieser „neuen Art des Transports“.