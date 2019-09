Die schönsten Orte im Wettstreit

Die Zahlen sprechen für sich: Alleine in den Jahren von 2014 bis 2020 werden in Summe 4,2 Millionen Euro an Förderungen ausbezahlt, aufgeteilt zwischen EU und Land. „Seit 1991 wurden bereits mehr als 1000 Projekte abgewickelt“, fasst Landesrätin Astrid Eisenkopf zusammen. Von 171 Gemeinden haben 154 wichtige Vorhaben im Sinne der Dorferneuerung umgesetzt. Die Ausschreibung für den diesjährigen Dorferneuerungspreis läuft. „Den siegreichen Gemeinden winken Preise im Wert von 750 bis zu 7500 Euro“, betont Eisenkopf.