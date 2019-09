Drei Gastrobetriebe stehen in Tirol vor Konkurs!

Stellungnahme der Familie

Die Familie Cammerlander hingegen betont in einer schriftlichen Stellungnahme: „Die Insolvenz betrifft nicht die Stammfirma der Familie Cammerlander - Gastronom GmbH & Co KG, sondern ausschließlich die Pächterfirma von Anton Freisinger. Er hat als Geschäftsführer und Gesellschafter vor Jahren die Cammerlander s GmbH übernommen und pachtet die Betriebe von der Gastronom GmbH & Co KG. Die Betriebe sind Löwenhaus, Geisterburg und Restaurant Cammerlander. Es wird alles in die Wege geleitet, die Betriebe so schnell wie möglich weiterzuführen.“