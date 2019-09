Salzburgs erste CL-Noten: „Tor-Monster“ ragte raus

Was für ein Traumauftakt von Meister Salzburg in der Königsklasse! Die Elf von Jesse Marsch schoss den belgischen Meister Genk vor 29.520 Fans in der ausverkauften Bullen-Arena mit 6:2 ab. „Wunderstürmer“ Haaland glänzte bei der Königsklassen-Premiere per Dreierpack, auch Hwang, Szoboszlai und Ulmer trafen. Hier die Noten der Salzburger: