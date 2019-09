Alltagshelden laufen für Kinderhospiz

Knapp 700 Kilometer werden neun Männer der Salzburger Berufsfeuerwehr zu Gunsten des mobilen Kinderhospizes laufen - und das in voller Montur. „Die Ausrüstung hat an die 20 Kilogramm“, sagt Organisator Christian Aigner. Drei Teams zu je drei Mann werden abwechselnd nonstop von Eisenstadt bis nach Salzburg rennen. Der Höhepunkt? „Ganz klar der Großglockner.“ Der Start erfolgt am kommenden Freitag. Sollte es planmäßig verlaufen, werden die Floriani am Dienstag, 24. September, um 15 Uhr am Rupertikirtag ihr Ziel erreichen. Spendenkonto: AT85 2040 4000 4232 3410.