Antrag für Mautbefreiung

Derzeit wird an den letzten Formulierungen geschliffen, dann soll der Antrag auf vignettenfreie Korridore in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und eventuell auch in Oberösterreich im Parlament eingebracht werden. „Unsere ÖVP-Abgeordneten stehen in Salzburg geschlossen mit aller Kraft hinter dem Antrag, den Peter Haubner in Wien intensiv mitverhandelt. Wir werden die Mautbefreiung auf allen Ebenen einfordern“, sagt Landesrat Stefan Schnöll. Interessant wird, wie die Abgeordneten der anderen Parteien zu dem Thema stehen werden. In Salzburg sprach die SPÖ zum Beispiel von der Wichtigkeit dieses Korridors. Werden aber auch die Salzburger SPÖ-Abgeordneten dafür stimmen?