Springinkerl und Hans Wurst am Rupertikirtag

Die Vorbereitungen für das Fest zu Ehren des heiligen Rupert mitten in der Salzburger Altstadt laufen bereits auf Hochtouren. Seit Samstag trudeln die Fahrgeschäfte und Wohnwägen in Salzburg ein.Vor allem am Residenzplatz herrscht buntes Treiben. Hier wird oft in luftiger Höhe gearbeitet. „Man sollte beim Aufbauen schon schwindelfrei sein“, ruft Christina Stampfer aus vier Metern Höhe von ihrer Schießbude herunter.