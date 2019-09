Mann schoss aus Schulfenster mit Gewehr auf Raben

Schock für eine 55-Jährige, die am Montagnachmittag in ihrem Garten im Tiroler Reutte einfach nur die Wäsche zum Trocknen aufhängen wollte: Plötzlich hallte ein Gewehrschuss durch den Ort, Augenblicke später entdeckte die Frau ein Einschussloch in der Eingangstür ihrer Nachbarn. Geschossen hatte ein Angestellter einer benachbarten Schule - und zwar aus dem Fenster des Gymnasiums heraus! Der Grund: Er wollte Raben verschrecken …