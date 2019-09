Bis zur letzten Ruhe werden weite Wege gefahren

Konkurrenz auch innerhalb von OÖ

Im Krematorium in Steyr werden jedes Jahr bis zu 1000 Leichen eingeäschert. Man habe einige Bestatter an die Konkurrenz aus St.…Marienkirchen verloren – da der Trend zur Feuerbestattung geht, ist man dennoch ausgelastet. „In Steyr werden 90 Prozent der Verstorbenen verbrannt“, sagt Peter Weymayer von der Friedhofsverwaltung. Werbung und Preiskampf würde man nicht betreiben. Und in Linz werden in den zwei Öfen des Krematoriums der Linz AG jährlich bis zu 3600 Einäscherungen vorgenommen.