Frau übersah Lkw: Ehemann schwer verletzt

Am 16. September 2019 gegen 14.12 Uhr fuhr eine 70-Jährige aus Zell an der Pram mit ihrem Pkw in Zell/Pram von einer Wiesenzufahrt in Richtung der Innviertler Straße B137. Am Beifahrersitz saß ihr 75-jähriger Ehegatte. Ein 38-Jähriger aus Raab fuhr mit seinem Klein-Lkw auf der B137 aus Richtung Zell/Pram kommend in Richtung Andorf.