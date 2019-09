SPÖ bringt Klimaschutz-Volksbegehren in Landtag

An der Klimakrise können die Abgeordneten nicht vorbei. LH-Vize Michael Schickhofer (SPÖ) bringt heute das Klimaschutz-Volksbegehren in den Landtag ein und hofft auf eine breite Unterstützung durch die anderen Parteien: „Gerade jetzt, wo sich die Konjunktur eintrübt, können gezielte Investitionen in den Klimaschutz Tausende neue Arbeitsplätze in der Steiermark bringen.“