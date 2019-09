Torbrücke in Hallein wird eine Nacht geperrt

Seit rund zwei Wochen laufen die Arbeiten zur Sanierung der Torbrücke an der Dürrnberg Landesstraße (L 256) in Hallein auf den Dürrnberg. Deshalb kommt es dort in der Nacht von Dienstag, 17. September, auf Mittwoch von 22 bis 5.30 Uhr zur Komplettsperre für den Verkehr.