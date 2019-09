Wanderin stürzt unsanft in eine Wasserrinne

Mit dem Fuß in eine Wasserrinne gerutscht ist am Sonntag um kurz nach 11 Uhr eine 68-Jährige bei einer Wanderung auf dem Falkenstein in St. Gilgen. Aufgrund ihrer Verletzung am Sprunggelenk konnte sie nicht mehr alleine absteigen, weshalb ihr Begleiter den Notruf absetzte.