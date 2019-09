Vorhang auf! Landestheater startet in die Saison

Der Berg ruft, das Theater lockt. Trotz herrlichem Wanderwetter strömten am Sonntag Tausende Kulturinteressierte in das Tiroler Landestheater am Innsbrucker Rennweg. Intendant Johannes Reitmeier sprach bei der Begrüßung von Kaiserwetter und spannte damit den Bogen zur Uraufführung der „Schattenkaiserin“, mit der am 28. September die neue Spielzeit richtig startet.