Stuntman stürzt aus 95 Metern Höhe in Wolfgangsee

Zwei Jahre lang hatte sich der Weltrekordjäger auf dieses überaus gefährliche Unterfangen vorbereitet. Der Stuntman plante, die größte Höhe mit einer an einem Drachen befestigten Vespa zu erreichen. Doch die gesamte Aktion stand am Samstag in Strobl im Salzburger Flachgau unter keinem guten Stern.