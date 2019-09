20-Jährige in Linzer Lokal sexuell belästigt

Am 15. September gegen 3.45 Uhr kam es in einem Lokal in der Linzer Altstadt zu einer sexuellen Belästigung einer 20-Jährigen aus Linz. Diese gab der Polizei gegenüber an, dass ein 25-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus Linz ihr sowohl auf die Brüste, als auch auf den Hintern gegriffen habe.