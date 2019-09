16-Jähriger auf Kirtag ausgeraubt und geschlagen

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land saß am 13. September gegen 21.45 Uhr auf einer Parkbank am Gelände des „Trauner Kirtags“, nahe des Abgangs zur Tiefgarage „Volksheim“, um auf seine Freunde zu warten. Plötzlich wurde er von einer Person von hinten an den Armen fixiert und hinter eine Steinmauer gezerrt. Dort wurde er weiterhin von dieser Person fixiert, eine zweite männliche Person forderte Geld von ihm.