Mission geglückt - Bell lässt nichts anbrennen

1969 landet Neil Armstrong am Mond und Alfred Bell in Salzburg. Seine Mission: die Vorarlberger Schwab Küchen auch den Salzburgern schmackhaft zu machen. „Gestartet hab’ ich klein und fein auf rund 50 Quadratmetern in der Bayerhamerstraße 17. Erst 1974 sind wir nur ein paar Schritte weiter an unseren jetzigen Standort übersiedelt.“