So haben die „Hackler“ die Steiermark geprägt

Schätze „ausgegraben“

Dabei sind sie auf so manchen Schatz gestoßen: Zum Beispiel ein Werbebild von Ennstal Milch, die einst Pioniere der Tetra-Verpackung waren. Oder Bilder vom Geschäft von Otto Pußwald in St. Johann in der Haide, in dem man noch Jahre nach Einführung des Euro mit Schilling bezahlen konnte.