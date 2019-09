Rumoren bei Magna: KPÖ fordert einen Krisenplan

Mahrer: „Würde mich da nicht besonders schrecken“

Für leichtes Unverständnis sorgte ein Statement von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Er meinte am Freitag am Rande einer Pressekonferenz, dass die heimische Autozulieferindustrie für die Transformation zur Elektromobilität sehr gut aufgestellt sei: „Ich würde mich da nicht besonders schrecken“, so Mahrer in Bezug auf die Umstrukturierungen der Autobranche.