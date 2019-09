Akute Eisschlaggefahr am Vorarlberger Piz Buin

Laut Statistik kein Steinschlaganstieg in Vorarlberg

Einen generellen Anstieg der Gefahr von Steinschlag und Rutschungen sieht Landesgeologe Walter Bauer in Vorarlberg nicht, betrachtet man die Statistik der vergangenen 200 Jahre. „Die Lage bleibt eigentlich konstant. Es gab hier immer Schadensereignisse und Bewegungen, egal ob in der Kälteperiode 1850 bis 1880 oder in der jetzigen Wärmeperiode. Das gehört zum Leben in den Alpen dazu“, sagte Bauer. Der Großteil der Fläche Vorarlbergs liege so tief, dass wichtige Infrastruktur von einem Abtauen des Permafrostes wenig betroffen sei.