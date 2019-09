Aufregung um nackte Oper im Stift Klosterneuburg

Bis 1938 eine der am häufigsten aufgeführten Opern weltweit

Bis zum Nationalsozialismus war „Die Königin von Saba“ eine der am häufigsten aufgeführten Opern weltweit, an der Wiener Hofoper mit 275 Aufführungen, in Budapest mehr als 400-mal, vom Publikum als „Habsburger Hofoper“ oder „jüdische Nationaloper“ bejubelt - Goldmark entstammte einer jüdischen österreichisch-ungarischen Familie. Gustav Mahler, Arturo Toscanini und Bruno Walter gehörten zu den zahlreichen Dirigenten der Oper. Leonard Bernstein bedauerte, dass er in seiner Wiener Zeit den historischen Augenblick verpasst hatte, sie in der Staatsoper wieder aufzuführen.