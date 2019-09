Rekord von Maier und Hirscher wackelt

Mit ihrem Sieges-Viererpack Ende August im Iran sicherte sich Jacqueline Gerlach ihren zweiten Gesamtweltcup-Triumph nach 2016. Dennoch hat die Hinterseerin für das am Donnerstag in Schilpario (It) startende Finale große Ziele. „Ich möchte auch alle Disziplinenwertungen holen“, bläst die 28-Jährige zum Großangriff auf die vier kleinen Kristallkugeln. Während sie im Riesentorlauf schon uneinholbar vorne liegt, haben ihre Gegnerinnen im Slalom, der Kombi und dem Super-G zumindest noch rechnerisch die Chance Gerlach abzufangen. „Da die große Kugel schon fixiert ist, kann ich befreit fahren und vielleicht auch ein bisschen mehr riskieren“, gibt sich „Jacqui“ kämpferisch.