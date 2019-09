Über diese Spielerfrau spricht ganz Deutschland

„Ina Aogo, eine Spielerfrau erzählt alles“, macht bild.de Werbung für die eigene Doku-Serie - und verspricht dabei nicht zu viel. Denn die Frau von Dennis Aogo verrät beinahe wirklich alles. So plaudert sie über den Heiratsantrag, ihre Schwangerschaft und die Brust-OP. Außerdem gewähren die Aogos intime Einblicke in ihr Eigenheim und das Luxus-Leben als Kicker-Paar an sich.