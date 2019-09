Brustkrebs: Interims-SPD-Chefin legt Amt zurück

Steiler Aufstieg in der Politik

Schwesig hatte sich in den vergangenen zehn Jahren im Eilzugtempo in die erste Reihe der deutschen Politik vorgearbeitet. Nach nur vier Jahren als Stadtvertreterin in Schwerin wurde sie 2008 - gerade 34 Jahre alt - Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns und 2013 dann deutsche Familienministerin. Nach nur sechs Jahren Parteizugehörigkeit war Schwesig 2009 als Hoffnungsträgerin der ostdeutschen SPD Bundesvizevorsitzende ihrer Partei geworden.