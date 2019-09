Als „Superman“ ging es um die ganze Welt

Zumal Trainer McIlvane den gelernten Flügel, der in Salzburg die für einen Stürmer ungewöhnliche Nummer vier auf dem Trikot trägt, vorerst als Center eingesetzt hat. Beim „Salute“ übernahm aber bereits Rauchenwald, hießen die Fügel Holloway und Kolarik. „Ich lege den Fokus darauf, das umzusetzen, was die Coaches wollen, alles zu tun, was dem Team hilft“, betont der Stürmer, der nach den vier Startniederlagen, durchwegs gegen starke Gegner, auch auf Siege gebrannt hat. Die gelangen zuletzt gegen Slovan Bratislava und in Bad Tölz. Nicht nur für seine zwei Meistertitel gilt: „Es ist einfach ein umwerfendes Gefühl, in einer Gruppe zu gewinnen.“