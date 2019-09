Rätsel um Knochenfund: Menschliche Überreste?

Bei Baggerarbeiten in Pucking nahe Linz sind am Samstagvormittag Knochen gefunden worden. Es handle sich vermutlich um menschliche Gebeine, so Polizeisprecherin Heide Klopf: „Die Tatortgruppe der Polizei hat die Knochen mitgenommen.“ Am Montag werden sie von der Gerichtsmedizin Linz untersucht.