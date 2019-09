Rendi-Wagner trifft vier Spitzenkandidatinnen

Morgen, Sonntag, startete die Salzburger ÖVP mit einem Frühschoppen und Ex-Kanzler Sebastian Kurz in den Intensivwahlkampf (siehe Seite 5). Am Montag kontert die SPÖ: Pamela Rendi-Wagner kommt zu einer kurzfristig organisierten Frauenrunde in die Stadt.