„Ich habe vor Schmerzen geweint, dann vor Freude“

Guisy Versace ist nicht zu bremsen: Nach einem tragischen Autounfall, bei dem beide Beine durchtrennt wurden, richtete die Versace-Nichte ihr Leben neu aus. Die ehemalige Mode-Managerin wurde paralympische Top-Athletin, gewann in Italien „Dancing Stars“, ist heute Abgeordnete im italienischen Parlament und brachte zwei Bücher auf den Markt. In Wien will die Paralympics-Botschafterin nun gemeinsam mit „Runway Vienna“-CEO Alexis Fernandez Spenden sammeln, um österreichische Kindern eine Reise zu den Paralympics 2020 in Tokio zu ermöglichen.