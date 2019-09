Green Day kommen 2020 ins Wiener Happel-Stadion!

Vor exakt 30 Jahren haben drei noch minderjährige Jungspunde sich dazu entschieden, den Namen Sweet Children zugunsten von Green Day abzulegen und es mit der Karriere richtig ernst zu nehmen. Drei Dekaden später gehören Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und der 1990 eingestiegene Tre Cool zu den größten Rockbands, die weltweit die Stadien füllen. So auch in Wien, wo Green Day am 21. Juni ein fulminantes Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Besten geben werden.