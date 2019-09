Fernfahrer nach Eisenstange-Attacke freigesprochen

Einer seiner Kollegen, die alle auf dem Rastplatz in der Gemeinde Rivoli Veronese in ihren Fahrzeugen nächtigten, gab später vor Ermittlern an, er habe gesehen, wie der Pinzgauer mit einer Stange in Richtung des Lkws des 44-jährigen Fernfahrers aus Österreich gegangen sei. Der Mann wurde in der Früh verletzt von Mitarbeitern einer dort ansässigen Firma vorgefunden.