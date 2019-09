Motorradlenker (69) kracht in abbiegenden Lkw-Zug

Gerade, als ein Motorradlenker (69) in Eggelsberg einen Lkw-Zug überholen wollte, bog dieser nach links in einen Feldweg ein. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte mit seiner Maschine in den Schwertransporter und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthelikopter ins Spital geflogen werden musste.