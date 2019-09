In Zukunft werden nur mehr Mischwälder „überleben“

Die fünf heißesten Sommer der Messgeschichte gab es alle in den 2000er-Jahren. Eine Entwicklung, die auch den heimischen Wäldern zu setzt. Die Trockenheit im Frühjahr verschärfte die Borkenkäfer-Plage. Im Jahr 2018 fielen rund 1,25 Millionen Festmeter Schadholz an – vor allem ungesunde Fichten sind davon betroffen. In vielen heimischen Wäldern ist die Fichte nicht mehr überlebensfähig.