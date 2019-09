Admira-Aus für Coach Geyer - nun übernimmt Schmidt

Für Schmidt ist die Admira die vierte Trainerstation in der Bundesliga. Zuvor betreute der Steirer neben Mattersburg (2018/19) auch den SCR Altach (Juni 2017 bis Juni 2018) und kurzzeitig Austria Kärnten (Dezember 2007 bis Februar 2008). Der 51-Jährige wird am Dienstag sein erstes Training in Maria Enzersdorf leiten und einen eigenen Co-Trainer mitbringen, wie die Admira bekannt gab. Nach der Länderspielpause trifft das Schlusslicht am 15. September auswärts auf Rapid.