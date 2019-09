Steirischer Arbeitsmarkt: Wind weht wieder rauer

37 Monate in Folge ging die Arbeitslosigkeit in der Steiermark zurück, doch der positive Lauf ist zu Ende: Wie schon im Juli gab es auch im August einen leichten Anstieg, der Ausblick ist „nicht besonders rosig“, wie der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe sagt. Vor allem in der Industrie ist Unsicherheit zu spüren.