Verwunderung über Post-Dreiräder aus Frankreich

„Testen lieber im Echtbetrieb als nur in der Theorie“

Die „Krone“ fragte zu den Hintergründen nach: Die Post hatte in den vergangenen Monaten zwei Fahrzeuge dieser Bauart zu Testzwecken im Einsatz, denn die „grüne Flotte“ soll weiter ausgebaut werden. „Und das testen wir natürlich lieber im Echtbetrieb als nur in der Theorie“, so Post-Sprecher David Weichselbaum. Ob das französische Dreirad für Aufgaben in Österreich geschaffen ist, wird sich nach einer Evaluierung zeigen.